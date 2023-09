Die Young Boys haben (nach dieser Choreo im Spiel gegen Maccabi Haifa) "zugegriffen" und spielen nun in der Champions League. Bildrechte: IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Ungewöhnliche Geburt

1897 waren vier Gymnasiasten vom Spiel FC Bern gegen die Old Boys Basel derart angetan, dass sie ein Jahr später den FC Young Boys gründeten. Starthilfe in Sachen Fußballplatz und Umkleidekabinen erhielten sie vom FC Bern, der alles zur Verfügung stellte. Im Gegenzug trat man (trotz eigener Vereinsführung) als Schülerteam des FC Bern an. Die Kooperation zerbrach sehr schnell und es entstanden Erzrivalen. Bereits 1903 wurde YB erstmals Schweizer Meister.

Erfolge

Insgesamt 16 Mal wurde YB Schweizer Meister, 8 Pokalsiege wurden gefeiert. Die internationalen Erfolge aber halten sich in Grenzen. 1959 schaffte man es immerhin bis ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister. Im Viertelfinale hatte Bern übrigens Wismut Karl-Marx-Stadt bezwungen, wenngleich das nach einem 2:2 und 0:0 erst im Entscheidungsspiel (2:1) gelang.

Letzte Saison

Nach einem 3. Platz 2021/22 starteten die Young Boys in der letzten Saison so richtig durch, waren bis auf den 7. Spieltag immer Tabellenführer und lagen am Ende 16 Punkte sowie 47 Tore vor Servette Genf. Mit Jean-Pierre Nsame (21 Tore) und Cedric Itten (19) stellte YB die beiden besten Torschützen der Super League. Im Schweizer Pokal wurde der FC Lugano mit 3:2 bezwungen.

Aktuelle Saison

Ihren Platz in der Champions League erkämpften die Young Boys mit einem 0:0 und einem 3:0 gegen Maccabi Haifa. Die beiden Ergebnisse fügen sich nahtlos in die des Meisterrennens ein: In der Super League wechseln sich nämlich Sieg und Niederlage stetig ab. In der Tabelle liegt YB (11 Punkte) auf Rang 2 hinter dem FC Zürich (12 Punkte), der aber schon eine Partie mehr gespielt hat. Am vergangenen Freitag wurde in der 2. Pokal-Runde Xamax Neuchatel mit 1:0 bezwungen. Das Siegtor hatte Silvere Ganvoula in der 90. Minute erzielt.

Kastriot Imeri in der CL-Quali gegen Haifa Bildrechte: IMAGO / Manuel Stefan

Spieler

Laut transfermarkt.de ist Mittelfeldspieler Kastriot Imeri der wertvollste Akteur im Kader (6 Mio. Euro). Tore-technisch sind Jean-Pierre Nsame und Cedric Itten auch in dieser Saison wieder gut unterwegs. Nsame ist ein wuchtiger Stürmer, Itten mit seinen 1,90 m vor allem per Kopf gefährlich. Kapitän von YB ist eigentlich der 35 Jahre alte Ex-Herthaner Fabian Lustenberger. "Eigentlich" insofern, dass er in dieser Saison in 6 der bislang 9 Pflichtspiele nicht eingesetzt wurde.

Stadion

1925 wurde das Wankdorf-Stadion mit 1.200 Sitzen und einer Gesamtkapazität von 22.000 Zuschauern eingeweiht. In den 30er-Jahren wurde es immer weiter ausgebaut, sodass später bis zu 60.000 Zuschauer in die Arena passten. Berühmt wurde sie 1954 durch „das Wunder von Bern“, als Deutschland das WM-Finale gegen Ungarn gewann.

2001 wurde das alte Stadion gesprengt und auf dem Grund für etwa 220 Mio. Euro ein neues gebaut. Bis zur Einweihung 2005 spielte YB im Stadion Neufeld (11.500 Zuschauer), wo der FC Bern und die U21 von YB zu Hause sind. Das neue Stadion Wankdorf hat 31.500 Plätze und war letzte Saison mit im Schnitt 29.100 Zuschauern der größte Publikumsmagnet der Schweizer Liga.