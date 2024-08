An seiner Sympathie für den CFC und seinen Fans hat sich trotzdem nichts geändert. Dass Frahn gern nach Chemnitz zurückkommt, war spürbar. Als sich seine Babelsberger Teamkollegen längst im Bus verkrümmelten, schrieb der Routinier, der in der jungen Regionalliga-Saison schon wieder vier Tore auf dem Konto hat, geduldig Autogramme. Die sind nach wie vor heiß begehrt - von dem Mann, der den CFC in der Saison 2018/19 mit 24 Toren fast im Alleingang in die 3. Liga schoss und wohl für immer der "Fußballgott" der Chemnitzer bleibt.