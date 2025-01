Damit verlängert sich die Winterpause für den FCC unfreiwillig um eine weitere Woche. Zuletzt hatte Jena am 6. Dezember gespielt, die Partie gegen den BFC Dynamo endete 1:1. Der Auftakt ins Jahr 2025 soll nun am kommenden Freitag (31. Januar) mit einem Heimspiel gegen den Greifswalder FC gemacht werden - sofern das Wetter mitspielt.

In den kommenden Tagen sind noch weitere Regionalliga-Spiele geplant. Am Sonntag (26. Januar 2025) soll Chemie Leipzig den ZFC Meuselwitz ebenfalls zu einem Nachholer empfangen. Ob die Partie steigen kann, soll noch am Freitagnachmittag durch die Platzkommission entschieden werden. Für Dienstag (28. Januar 2025) ist die Partie VFC Plauen gegen Hallescher FC geplant.