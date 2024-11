HFC macht Druck - Chemie führt

Die Hallenser kamen mit der Hypothek des schweren Pokalsieges in Halberstadt nach Leipzig-Leutzsch. Doch davon merkte man in den ersten zehn Minuten gar nichts. Allein Cyrill Akono hatte in der Startphase gleich zweimal die Führung auf dem Fuß, Chemie Leipzig wackelte da bedenklich. Aber der Ball lag in der elften Minute dann auf der anderen Seite im Tor. Nach dem ersten Eckball setzte sich Tobias Reithmeir energisch gegen Robert Berger durch und drückte den Ball mit Macht über die Linie. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Chemie mit Oberwasser - Halle antwortet

Jetzt hatten die Gastgeber plötzlich Oberwasser, doch in diese Phase gelang Halle der Ausgleich. Bei einem Pass aus dem Halbfeld kam Paul Horschig nicht an den Ball, verletzte sich dabei auch noch am linken Knie und musste ausgewechselt werden. Akono nahm an, schob aus 13 Metern ins rechte Eck ein. Das Tempo und die Einsatzbereitschaft auf beiden Seiten blieb hoch. Und es gab auch weiter Chancen für Chemie Leipzig und den Halleschen FC. Für die Gastgeber verpasste Stanley Ratifo in der 26., 45. und in der Nachspielzeit gute Möglichkeiten. Bei Halle verfehlten Max Kulke und Robin Friedrich das Tor. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Weniger Chancen nach der Pause