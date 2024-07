Der FC Carl Zeiss Jena hat sich bei der stimmungsvollen Eröffnung des neuen Stadions dem einstigen Europacup-Rivalen Sampdoria Genua nur knapp mit 1:2 geschlagen geben müssen. Vor 11.397 Zuschauern zeigte der Fußball-Regionalligist gegen den italienischen Zweitligisten eine couragierte Vorstellung. Die Partie in der neuen "ad hoc Arena" im Ernst-Abbe-Sportfeld war eine Reminiszenz an den letzten Europacup-Gegner des FCC.

Bei der "Revanche" geriet die Elf von Henning Bürger früh in Rückstand, Coda Massimo traf aus Nahdistanz (12.). Nach einer Viertelstunde musste der von RW Erfurt gekommene Erik Weinhauer humpelnd vom Feld. Den Ausgleich vor Augen hatte dann Ken Gipson nach schönem Zuspiel von Elias Löder, der Verteidiger war schon am Schlussmann vorbei, wurde dann aber noch abgeblockt (42.). Drei MInuten später hieß es 2:0 für das Team von Weltmeister Andrea Pirlo: Venuti Lorenzo verwertete einen Abpraller für die Italiener. Die Gastgeber, die in Sondertrikots aufliefen, wechselten fünf Mal in der Pause. Der Anschlusstreffer entsprang einem Eigentor (66.), bei der Rettungstat verletzte sich Genaus Torwart Elia Tantalocchi. Er wurde unter aufmunterndem Applaus auf einer Bahre vom Feld getragen. Das 2:2 verpasste Mittelstürmer Benjamin Zank, der nach einer Balleroberung von Paul Kampe überhastet vergab (81.).