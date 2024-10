Die 3.023 Zuschauer im Steigerwaldstadion sahen eine Erfurter Mannschaft, die druckvoll und spielstark auftrat. Nach mehreren Halbchancen von Ömer Uzun vergab Obed Chidindu Ugondu die bis dato beste Gelegenheit. Doch mit dem Halbzeitpfiff belohnte der Nigerianer die überlegenen Thüringer mit dem 1:0. Auf der anderen Seite waren die Zehlendorfer von Trainer Robert Schröder, ein gebürtiger Erfurter, der 2007/08 in der U19 von RWE kickte, bei ihren Distanzschüssen zu harmlos.

Nach dem Pausentee blieb RWE das spielbestimmende Team. Zunächst setzten die Hausherren einige ungenaue Fernschüsse ab, ehe die Versuche nach einem Platzverweis des Zehlendorfers Abdulkadir Beyazit (64.) wieder zwingender wurden. Eine Ecke der Gäste führte letztlich zum erlösenden Treffer für RWE. Der gerade eingewechselte Maxime Langner erzielte nach einem Konter das 2:0 (82.). In der Schlussphase verwaltete Erfurt die souveräne Führung.



Durch den mittlerweile vierte Saisonsieg blieb das Gerber-Team zum nunmehr vierten Mal in Serie ungeschlagen und kletterte in der Tabelle auf Rang neun.