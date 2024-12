Die Fabelserie des FSV Zwickau hat ausgerechnet am letzten Spieltag vor der Winterpause ihr Ende gefunden. Das Team von Cheftrainer Rico Schmitt unterlag an der Ostseeküste beim Greifswalder FC mit 1:2 (0:1). Ex-Lok-Angreifer Osman Atilgan hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel köpfte FSV-Joker Lucas Albert den Ausgleich (56.), ehe der GFC durch Pascal Schmedemann (59.) die postwendende und entscheidende Antwort fand.



Es war die erste Niederlage der Westsachsen nach zuvor sieben ungeschlagenen Spielen. Mit 32 Punkten nach nun 19 Partien liegen die Westsachsen auf Rang vier hinter Spitzenreiter Lok Leipzig, dem HFC und Rot-Weiß Erfurt.