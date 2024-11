Babelsberg dagegen rannte eher kopflos an. Bis auf zwei Treffer ans Außennetz durch Samir Werbelow (62.) und Leon Bürger (68.) hatten die Filmstädter kaum etwas Konkretes zu bieten. Das spielte den Zwickauern so richtig in die Karten. In der Nachspielzeit setzte sich Herrmann auf der rechten Seite durch, seine Eingabe erreichte Lucas Albert, der das 2:0 markierte. Geschickt gemacht, denn er zirkelte die Kugel entgegen der Laufrichtung von SVB-Schlussmann Jung in die Maschen. Damit war der zweite Saisonsieg in der Fremde für das Team von Trainer Rico Schmitt perfekt. Zur Belohnung sprangen die Zwickauer in der Tabelle auf Rang neun (20 Punkte), während die Potsdamer auf Platz 16 (14 Zähler) hängen bleiben.