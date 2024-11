Bildrechte: Tanja Kaltofen

Fußball | Regionalliga Zwei Gelb-Rote Karten: Meuselwitz bringt sich selbst um den Sieg

17. Spieltag

29. November 2024, 21:22 Uhr

Was für ein wildes Spiel in Babelsberg! Beim 1:1 (0:1) zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem ZFC Meuselwitz war einiges drin. Die Gäste waren in der sehr unterhaltsamen Partie lange spielbestimmend - und nahmen sich die Punkte am Ende selbst ab. Zwei Gelb-Rote Karten entschieden den Spielverlauf maßgeblich und am Ende in der letzten Sekunde.