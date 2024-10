Die ersten Minuten der Partie gehörten den Gästen, Plauen agierte aus einer sicheren Defensive heraus und schaute sich das Ganze erstmal an. Torgefahr strahlte Greifswald allerdings nicht aus. Mit zunehmender Spieldauer agierten die Gastgeber dann sicherer, offensiv zielstrebiger und konnten der Elf von der Ostsee den Schneid abkaufen.

Richtig gefährlich wurde es aber erst in der 24. Minute: Ballgewinn in der Plauener Defensive durch Eric Träger, der den am Mittelkreis stehenden Max Winter fand. Der Mann mit der Rückennummer 10 drehte sich, ließ dann auf dem Weg Richtung Strafraum gleich drei Greifswalder stehen und schloss wuchtig aus 13 Metern ins lange Eck ab. GFC-Keeper Jakub Jakubov blieb chancenlos.