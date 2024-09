Der 25-jährige Offensivspieler war zuletzt vereinslos. Davor spielte er in der Regionalliga Bayern bei den Würzburger Kickers. "Dardan ist ein Spieler, der unserer Offensive mehr Flexibilität verleiht und sofort weiterhelfen kann. Seine Vielseitigkeit im Mittelfeld und Torgefahr geben uns genau die Optionen, die wir in der aktuell sportlich anspruchsvollen Situation brauchen", sagte Sportdirektor Chris Löwe. Karimani trainierte bereits am Mittwochvormittag mit der Mannschaft unter Cheftrainer Benjamin Duda.

Mit seiner Verpflichtung reagiert der CFC auf die bisher geringe Torausbeute von nur drei Treffern in neun Partien. Die Sachsen hoffen, dass Karimani für neue Impulse sorgen kann. "Ich freue mich auf die Herausforderung und bin hochmotiviert dem Chemnitzer FC zu helfen, so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Ich möchte mich schnellstmöglich integrieren und der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten bestmöglich weiterhelfen", sagte Karimani.

Er spielte in der Jugend unter anderem für Borussia Dortmund und den SC Paderborn. Sein Profi-Debüt in der 3. Liga gab er am 18. Februar 2017 für den SC Paderborn. In zwei Spielzeiten absolvierte er 68 Regionalliga-Partien für die Würzburger Kickers, in denen er 14 Tore erzielte und 16 weitere vorbereitete. Karimani soll nicht der einzige Neuzugang bleiben. Wie "SpiO" aus Vereinskreisen erfuhr, soll auch der Ex-Dresdner Jong-min Seo im Anflug sein.