Vor gut einem Jahr steht der Chemnitzer FC vor dem Abgrund. Der gesamte Vorstand ist zurückgetreten, in der Kasse klafft ein Loch von fast einer Million Euro. Keine Führung, kein Geld, keine Spieler und dazu immer noch rechtsextreme Strukturen in der Fanszene. In dieser fast aussichtslosen Lage nehmen ein paar CFC-Fans ihr himmelblaues Herz in beide Hände und wagen die Rettungsaktion – eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Tatsächlich vollzieht der

Verein in rasantem Tempo eine kaum für möglich gehaltene Wandlung

Diese Wandlung hat der MDR Investigativ-Journalist Peer Vorderwülbecke aus nächster Nähe beobachtet – über ein ganzes Jahr hinweg. Entstanden ist die 45-minütige Fernsehdokumentation "Mit himmelblauem Herz – der Neustart des Chemnitzer FC." Die Doku wird am 25. Juli um 22.15 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt - im Anschluss an das Regionalliga-Auftaktspiel Chemnitzer FC gegen den Halleschen FC, das der MDR live überträgt. Außerdem ist die Dokumentation in der ARD-Mediathek abrufbar.

Fünfteilige Podcast-Reihe