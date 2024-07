Der ZFC Meuselwitz zeigt sich weiter in guter Frühform. Der Regionalligist setzte sich beim VfB Auerbach mit 5:0 durch. Luca Bürger brachte die Zipsendorfer in der 26. Minute mit einem herrlichen Schuss in Führung. Ansonsten leistete der Oberligist ordentlich Gegenwehr. Mit einem knappen 1:0 ging es in die Kabine. Dann feierte Kapitän René Eckardt nach langer Verletzungspause sein Comeback. Auerbachs Tim Birkner sorgte in der 49. Minute mit einem Eigentor für das 2:0. Nach dem Doppelschlag von Lirim Hoxha und Florian Hansch war der Widerstand der Vogtländer gebrochen. Die Meuselwitzer trafen noch dreimal Aluminium, Johannes Pistol sorgte in der 80. Minute schließlich für den Endstand. "Das war eine gute Woche im Training und bei den Tests. Und wir freuen uns, dass "Ecki" sein Comeback gefeiert hat", lobte ZFC-Coach Georg-Martin Leopold. Am kommenden Dienstag steht das nächste Testspiel für die Ostthüringer an. Dann geht es zu Ligarivale FC Carl Zeiss Jena. Anstoß ist 15 Uhr.

Bildrechte: Tanja Kaltofen