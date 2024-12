Neuzugang Siebeck, der im vergangenen Sommer vom BFC Dynamo zu seinem Jugendverein nach Leipzig-Probstheida zurückgekehrt war, ist der unumstrittene Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale des Meisterschaftsaspiranten. Der Routinier stand bis dato in allen Punktspielen von Beginn an auf dem Rasen und verpasste vor der Verletzung nur 14 Spielminuten. Das Jahresfinale am kommenden Samstag (14 Uhr im SpiO-Livestream) bei Schlusslicht FSV Luckenwalde wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach ohne das Lok-Mittelfeldmetronom auskommen müssen.