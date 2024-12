Der Chemnitzer FC und Max Roscher werden künftig getrennte Wege gehen. Das gab der Regionalligist am Montag (30. Dezember 2024) bekannt. Wie es in der Pressemitteilung hieß, haben man sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung seines ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrags geeinigt. Der 21-jährige Rechtsaußen wird demnach den Verein zum 31. Dezember 2024 verlassen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu widmen.

Max Roscher, der seit 2015 im Nachwuchsleistungszentrum der Himmelblauen ausgebildet wurde, konnte sich nach mehreren Verletzungen und Operationen sportlich beim CFC in dieser Saison nicht mehr in den Vordergrund spielen. Bei acht Einwechslungen in Regionalliga und Sachsenpokal kam der CFC-Profi, der in Annaberg-Buchholz geboren wurde, im ersten Saisonhalbjahr lediglich auf eine Gesamteinsatzzeit von 102 Minuten.