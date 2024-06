In jedem Fall wirkt Zimmermann als der richtige Mann, der aus Talenten der Region und gestandenen Profis aus der Ferne einen Neuaufbau leiten kann. Vier Jahre lang entwickelte er zahlreiche Nachwuchskicker in der U21 des 1. FC Köln, zuvor formte er bereits mit Carl Zeiss Jena ein stabiles Gerüst, was mit dem Aufstieg in die 3. Liga mündete. Trotzdem gilt Zimmermann als bodenständig und nahbar, schlief sogar in der Nacht vor seiner Vorstellung in Halle im Campingwagen. Sportchef Meyer vergleicht ihn sogar menschlich schon mit einem seiner beliebtesten Vorgänger: "Ich glaube, dass er super hier her passt. In meiner vorherigen Zeit hier (als Nachwuchsleiter, d. Red.) habe ich Sven Köhler in Halle erlebt. Ich denke, dass wir da in eine ähnliche Richtung gehen und jemanden gefunden haben, der hier länger das Zepter schwingt." Köhler packte mit dem HFC den Sprung in die Drittklassigkeit 2012.