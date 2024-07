SPORT IM OSTEN: "Am Freitag geht es für Ihr Team los gegen Luckenwalde. Wie groß ist denn bei Ihnen die Vorfreude darauf?"

Georg-Martin Leopold: "Wir wollen nach einer schweißtreibenden Vorbereitung endlich wieder um Punkte kämpfen und die ersten Tabellenpositionen belegen. Wir freuen uns, dass wir gleich Freitagabend starten können."

"Sie gehen nun in Ihre zweite Saison als Coach des ZFC Meuselwitz. Was ist in der Vorbereitung anders gelaufen als zu Ihrer Premiere?"

Georg-Martin Leopold: "Als ich letztes Jahr kam, habe ich eine Mannschaft bekommen, die der Verein in letzter Abstimmung mit uns noch zusammengestellt hat. Dieses Jahr war es das erste Mal so, dass ich als Trainer so eine Sommerpause in der Regionalliga Nordost begleitet und gesehen habe. Wir hätten gern mit einem etwas größeren Korsett weitergemacht. Da gab es aus den einen oder anderen Gründen Abgänge, die wir jetzt aber versucht haben, gut zu kompensieren. Wir sind dort grundsätzlich ein bisschen jünger geworden und gehen mit viel Optimismus in die neue Saison rein."

"Wichtige Leistungsträger sind gegangen, wie zum Beispiel Andy Trübenbach. Sind Sie zufrieden damit, wie Sie diese Lücken schließen konnten?"

Georg-Martin Leopold: "Absolut. Wir sind natürlich vom Kader her noch ein bisschen dünn besetzt. Aber qualitativ sind wir relativ früh in die Spur gegangen, wussten ja, dass Andy weggeht. Dann sind noch ein paar andere Spieler dazugekommen, die den Verein verlassen haben. Aber wir waren da relativ zeitnah unterwegs und haben mit sehr vielen jungen, entwicklungsfähigen Spielern gesprochen. Und wir haben auch viele überzeugen können, hier nach Meuselwitz zu kommen. Wir haben jetzt einen kleinen, aber feinen Kader zusammen, sind aber grundsätzlich noch auf der Suche. Und bis auf Tino Schmidt sind am Freitag auch alle Spieler einsatzfähig."

"Wenn man jetzt mal Hertha II ausklammert, ist Ihr Kader der kleinste der Liga. Sie sind also noch aktiv auf der Suche nach Verstärkungen?"

Georg-Martin Leopold: "Unsere Sollgröße vom letzten Jahr war 19+2, da wollen wir auch dieses Jahr wieder hinkommen, um einfach einen guten Trainingsbetrieb abdecken zu können. Jetzt haben wir gesagt, wir nehmen nicht einfach wen dazu, um aufzufüllen. Es muss Sinn machen. Auch die A-Jugendlichen sind aus den Ferien wieder zurück und mit dabei – vielleicht können wir davon auch einen oder zwei perspektivisch mit dazu nehmen. Wir sind für die ersten Spiele gut gerüstet, über die Saison werden wir mit so einem Kader aber nicht durchkommen. Von daher werden wir uns auf ein paar Positionen noch verstärken."

"Sie hatten zunächst einen durchwachsenen Testspiel-Start, dann aber auch erfolgreiche Ergebnisse. Wie lief die Vorbereitung und welche Stärken konnten Sie erkennen?"

Georg-Martin Leopold: "Wir haben uns mit dem Kader darauf verständigt, dass wir viele Testspiele durchführen. Dass wir einfach auf Großfeld viele Dinge erleben. In den ersten Spielen sind wir dann zwar offensiv gut dabei gewesen, haben aber zu viele Gegentore kassiert. In den Wochen darauf sind wir dann vermehrt in die Defensiv-Thematiken eingestiegen. Aue und Auerbach haben wir dann sehr souverän geschlagen, was uns einen richtigen Push gegeben hat. Die ganzen Vorbereitungsspiele sind auf einem hohen Niveau abgelaufen und wir wissen jetzt, wo wir unsere Stärken und Schwächen haben. Das sollen unsere ersten Gegner aber lieber in den Spielen rausfinden, ehe ich das hier erzähle."

"Was auch stark war, war das Abschneiden in der letzten Saison unter Ihrer Regie. Was sind denn Ihre Ziele für die neue Saison?"

Georg-Martin Leopold: "Das wird die große Herausforderung. Das zweite Jahr ist dann oft schwieriger, auch für die Jungs, die jetzt mit uns dageblieben sind. Der Ansporn ist es natürlich, diese gute Saison zu bestätigen und auch im Pokal relativ weit zu kommen. Ich glaube, dass die Liga nun noch enger ist. Es gibt so Knack-Spiele, in denen man die Saison in die richtige Bahn lenken muss. Bei diesen Spielen wollen wir bereit sein, wollen stabil bleiben und wollen dann am Ende gern wieder ins Mittelfeld kommen."

"Lassen Sie uns noch einen kleinen Ausblick wagen. Wer sind denn für Sie die Aufstiegs- und Abstiegskandidaten?"

Georg-Martin Leopold: "Ich habe mich dieses Jahr klar auf den Halleschen FC festgelegt, der mit einer großen Mannschaft und einem guten Budget den Wiederaufstieg schaffen will. Was die hinteren Tabellenregionen betrifft, wird es eng. Es sind gute Aufsteiger dazugekommen – eine spielstarke Berliner Mannschaft, eine Traditionsmannschaft aus dem Vogtland. Von daher wird das hinten ein enges Rennen. Wir wollen uns davor absetzen, aber wer auf den letzten Plätzen landet, möchte ich an dieser Stelle nicht beantworten."

"Schauen wir auf den Auftakt Ihres Teams gegen Luckenwalde. In der vergangenen Saison gab’s zwei Niederlagen – wie soll diesmal die Revanche gelingen?"

Georg-Martin Leopold: "Wir haben das den Jungs gesagt, dass wir gegen Luckenwalde, Chemie und den BFC aus den Spielen in der letzten Saison nur einen Punkt geholt haben. Von daher hoffen wir, dass wir da diesmal besser abschneiden. Luckenwalde ist gewohnt spielstark, hat einen jungen Kader und immer einen klaren Plan. Von daher wird das ein Gradmesser. Wir hoffen, dass wir aus Luckenwalde etwas Zählbares mitnehmen können!"

"Vielen Dank für das Interview und alles Gute für die neue Saison."