Das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost war am vergangenen Sonntag (15. September 2024) auch der Aufreger des Spieltags. Der bisherige Tabellenführer Carl Zeiss Jena verlor gegen den neuen Spitzenreiter Lok Leipzig 0:1 . Nicht nur das Gegentor in der 90.+5. Minute ließ das Jenaer Stadion beben. Auch zwei Platzverweise gegen Jenaer Spieler und später auch noch für Coach Henning Bürger ließen die Emotionen hochkochen.

Was war passiert? In der 75. Minute flog der Jenaer Joel Richter nach einem Foul gegen Zak Paolo Piplica am 16er mit Gelb-Rot vom Platz. Richter trifft in der Situation zwar den Ball, tritt Piplica aber auf den Fuß. In der 82. Minute kam Jenas Erik Weinhauer gegen Lok Leipzigs Laurin von Piechowski zu spät, erwischte statt dem Ball den Gegenspieler und muss ebenfalls mit der Ampelkarte vom Platz. In der Nachspielzeit und nach dem Gegentor sah dann auch noch FCC-Trainer Henning Bürger nach wiederholtem Meckern Gelb-Rot.