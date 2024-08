Greifswald begann sehr konzentriert und erarbeitete sich von Beginn an Feldvorteile. Mit der ersten Chance konnten die Gäste in Führung gehen. Bastian Strietzel (4.) verwertete eine Brandt-Ecke mit dem Kopf. Mit der Führung im Rücken wurden die Gäste deutlich sicherer, ihre Ballbesitzphasen länger. In der 22. Minute resultierte diese Überlegenheit im 2:0 für den GFC. Ein langer hoher Ball von Pascal Schmedemann hinter die Leipziger Kette reichte aus, um die BSG-Defensive auszuhebeln. Soufian Benyamina vollstreckte humorlos ins untere rechte Eck.

Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports