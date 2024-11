Nach dem Wechsel gehörten den Gästen erneut die Anfangsminuten. In der 52. Minute lag der Ausgleich durch Sören Acker in der Luft, der nach einer Ecke aus fünf Metern mit einem Kopfball am glänzend reagierenden Adamczyk scheiterte. Dennoch steckte Eilenburg nicht auf, blieb aber im letzten Drittel ohne Durchschlagskraft. Der CFC hatte dagegen in der 76. Minute die Chance zum zweiten Treffer, als ein Heber von Anton Rücker gerade noch von Edelmann pariert wurde. Zwei Minuten später stand der FCE-Keeper erneut im Blickpunkt, als er nach einem Kopfball von Felix Müller mit einer weiteren Rettungstat glänzte. Eine weitere Top-Chance vergab in der 81. Minute Artur Mergel, dessen Schuss vom Innenpfosten zurückprallte. Obwohl Eilenburg in der Schlussphase nochmals alles nach vorn warf, blieb es am Ende beim knappen aber verdienten Heimsieg der Himmelblauen.