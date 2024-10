Nach dem Wechsel kam der BFC wieder mit viel Schwung aus der Kabine. Eilenburg hielt aber mit Leidenschaft und Kampf dagegen. In der 58. Minute hatte FCE-Kapitän Michael Schlicht Pech, als sein abgefälschter Freistoß knapp über den Berliner Kasten ging. Der BFC kam in der 65. Minute zu einer weiteren Großchance, doch Plath rettete gerade noch am Fünfmetereck gegen Stockinger. Die beste Chance für die Berliner hatte jedoch Dadashov (72.), der den Ball am herausgelaufenen Plath ins Tor lupfen wollte, doch die Kugel am Kasten vorbeiflog. Zwar blieb der FCE auch in der Folge bemüht, doch ein weitere erfolgreicher Abschluss blieb aus.