Bei schwierigen äußeren Bedingungen brachte Theo Martens die Sachsen früh von der Strafraumgrenze in Führung (10.). Die Vorarbeit hatte mit Mike Könnecke ebenfalls ein Rückkehrer in die Startelf geleistet. Beide waren zuvor gesperrt. Vor der Pause überzeugten die Gastgeber mit Offensivfußball und ließen kaum etwas zu.

Zehlendorf schlug fünf Minuten später erneut zurück, Kapitän Abdkulkadir Beyazit überwand Lucas Hiemann. Drei Minuten später stellte Hermann mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Das 3:4 von Jake Wilton in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Kleiner Schönheitsfleck: Hiemann kassierte in diesen 90 Minuten mehr Gegentore als in sieben Partien zuvor. Die Revanche für das 0:5 in der Vorrunde ist Zwickau damit allerdings gelungen.