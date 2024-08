Zwickau beginnt stark - Altglienicke effizient

Dabei begann die Partie aus Sicht der "Schwäne" vielversprechend. Mit vier Änderungen in der Startelf startete Zwickau vor 4.219 Zuschauern dominant. Nach nicht einmal zwei Minuten wurde Luis Klein im linken Strafraum von Lukas Eixler bedient, traf mit seinem Flachschuss aber nur den Pfosten. Auch in der Folge waren die Westsachsen das spielbestimmende Team, hatten ein Plus an Ballbesitz und scheuten sich auch nicht vor Abschlüssen aus der zweiten Reihe. Altglienicke überstand aber den Druck in der Anfangsphase und wurde nach zehn Minuten stärker. Eshele prüfte Zwickaus Schlussmann Lucas Hiemann per Kopf, der die Kugel mit einer Glanztat zur Ecke klären konnte (18.).

Allerdings waren es die Gäste, die sich in dieser Phase des Spiels mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte festbissen und nach 27. Minuten nicht unverdient in Führung gingen: Nach einem Freistoß aus halblinker Position stieg Eshele am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte ins rechte Eck. Auch im Anschluss war Altglienicke weiter am Drücker. Zwickau kam kaum hinten heraus und musste einige knifflige Aktionen im Strafraum klären. Erst kurz vor der Pause wurden die Westsachsen offensiv noch einmal gefährlich, allerdings verfehlte Felix Pilger eine Flanke von Könnecke um Zentimeter. Bildrechte: Frank Kruczynski

FSV pennt erneut bei Standards

Zwickau startete zwar durchaus mutig in die zweite Hälfte, das Tor machte aber erneut Altglienicke. Und erneut fiel der Treffer nach einem Standard. Dieses Mal setzte sich Gunte am ersten Pfosten gegen zwei Gegenspieler durch und traf zum 2:0 (52.). Es sollte noch bitterer für Zwickau kommen. Zwar schob Eshele wenige Minuten später zunächst einen Elfmeter vorbei - Somnitz hatte zuvor den Ball an den Arm bekommen -, kurz darauf traf Altglienickes Torjäger aber per Kopf zur Vorentscheidung (65.), weil Zwickau bei einem Freistoß wieder keinen Zugriff bekam Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Es sollte die Vorentscheidung sein. Der FSV mühte sich im Anschluss zwar nach Kräften und hatte durch den eingewechselten Marc-Philipp Zimmermann noch die Chance, zu verkürzen (71.), wirklich gefährlich wurde es in der Schlussphase aber nicht mehr. Stattdessen hatte Eren Öztürk den vierten Treffer auf dem Fuß, legte den Ball aber knapp am Pfosten vorbei (84.). Zwickaus Fans quittierten den Autritt ihrer Mannschaft nach Abpfiff mit einem Pfeifkonzert.

Stimmen zum Spiel folgen in Kürze