Grund dafür war der immense Druck, den der HFC auch fortan gab. Cyrill Akono beispielsweise lief FSV-Torwart Florian Palmowski sofort an, sobald der abstoßen oder den Ball halten wollte – teils grätschte er ihn auch gerade mal einen Meter vor der Torlinie an (20.).

Egal ob mit oder ohne Ball, die Rot-Weißen schoben hoch an, fanden Wege vor allem über Außen und ließen ihrerseits hinten nichts anbrennen. Was dabei allerdings fehlte, war die Genauigkeit im eigenen Spiel mit Ball. Seien es Klärungsaktionen, Umschaltsituationen oder Torabschlüsse aus dem Spiel heraus, die Hallenser spielten häufig Fehlpässe, nahmen andere Pässe schlecht an oder schossen in Person von Fabrice Hartmann, Pierre Weber und Max Kulke recht deutlich am Tor vorbei (10., 15., 24.).