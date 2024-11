Nach der unfreiwilligen Pause kam der BFC zunächst besser ins Spiel und setzte sich einige Minuten in der HFC-Hälfte fest. Einen Schuss von Stockinger konnte Bendel parieren (19.). Ab der 25. Minute übernahm der HFC dann die Kontrolle. In der 36. Minute dann fast die Führung für die Hausherren: Nach einer Kulke-Flanke aus dem Halbfeld landete der Abpraller eines BFC-Spielers knapp neben dem eigenen Tor. Vier Minuten später konnte der HFC dann jubeln. Über die rechte Seite kam Hartmann in den Strafraum und schloss überlegt in die kurze Ecke ab.