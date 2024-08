Vier Tage nach der so bitteren DFB-Pokalniederlage gegen Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli kamen die nur auf einer Position veränderten Gastgeber – Inaler ersetzte den verletzten Richardson im Mittelfeld – gut in die Partie. Cyrill Akono hätte den zunächst drangvollen Beginn des HFC auch beinah mit der Führung untermauert, köpfte Niklas Landgrafs Flanke von halbrechts aber um Zentimeter am langen Pfosten vorbei (6.). Doch je mehr Zeit im ersten Durchgang verging, umso überschaubarer wurden die Hallenser Aktivitäten in punkto Offensive – und zwar deutlich.



Es setzte Ideenlosigkeit ein und defensiv hielt ein ums andere Mal der Schlendrian Einzug. Altglienicke witterte die Chance. HFC-Keeper Sven Müller grätschte dem plötzlich auftauchenden VSG-Kapitän Maurice Trapp gerade noch den Ball vom Fuß (35.). Sieben Minuten später konnte aber auch Müller nur hinterherschauen, als Paul Manske den Ball aus 17 Metern an den linken Pfosten knallte. Das schien jedoch nicht Weckruf genug gewesen zu sein, weil wenige Momente darauf nur Müllers Glanztat den Rückstand durch Robert Deziel Jr. verhinderte (42.).