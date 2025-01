Plauen erwischte einen Blitzstart: Nach 39 Sekunden zappelte der Ball im Berliner Tor. Absender war Lucas Will, der einen langen Ball sehenswert annahm und aus vollem Lauf in die Maschen hämmerte. Die Gastgeber drückten danach auf den Ausgleich. Einen Flachschuss aus spitzem Winkel von Gustav Christensen konnte Keeper Jakob Pieles gerade noch zur Ecke klären (10.). Auch danach dominierte Hertha klar das Geschehen. In der 24. Minute belohnten sich schließlich die Platzherren mit dem verdienten 1:1 durch Rölke, der nach schöner Vorarbeit von Christensen und Berner nur noch einschieben musste. Plauen gelang in der Offensive kaum noch etwas, da Berlin weiter nachsetzte. Kurz vor der Pause wäre fast das 2:1 für die Berliner gefallen, doch Pieles parierte Safa Yildirims (45.) Kopfball mit einer Hand.