Unverändert hingegen blieb das Auftreten der Gäste aus Sachsen-Anhalt. Vom Anpfiff an setzte der Favorit Herthas Hintermannschaft unter enormen Druck und dominierte die erste Halbzeit nach Belieben. Bereits nach wenigen Sekunden geriet das Berliner Gehäuse erstmals in Gefahr, als ein Hertha-Spieler nach einer Ecke den Ball an die eigene Latte köpfte. Einzig eine Unachtsamkeit nach einem Konter über Furkan Yildirim (2.) hätte beinahe zur frühen Führung für Zehlendorf geführt, doch HFC-Keeper Luca Bendel parierte souverän. Abgesehen davon bekamen die 1.105 Zuschauer nahezu Einbahnstraßen-Fußball geboten. Die logische Konsequenz: das frühe 1:0 für Halle. Nach einem Eckball von der rechten Seite war es Niclas Stierlin, der die Kopfballverlängerung von Innenverteidiger Jan Löhmansröben aus kurzer Distanz über die Linie drückte (11.). Hertha-Keeper Nash-Daniel Amankona hatte nur das Nachsehen.

Hertha-Coach Robert Schröder reagierte zur Pause mit einem Dreifachwechsel: Moritz Weber, Valentin Henneke und Jonas Burde kamen ins Spiel, und der Effekt war sofort spürbar. Die Gastgeber agierten nun deutlich aktiver und mutiger nach vorne und erarbeiteten sich immer wieder Abschlussgelegenheiten, während Halle in den Verwaltungsmodus schaltete und sich auf die Defensivarbeit konzentrierte. Einen gefährlichen Freistoß von Louis Wagner (70.) konnte HFC-Keeper Luca Bendel noch in höchster Not klären. Wenige Minuten später war der Schlussmann jedoch machtlos: Gabriel Viera nutzte einen ungenauen Abschluss des auffälligen Wagner und staubte am zweiten Pfosten zum 1:2 ab (73.). Die Partie wurde dadurch nochmals spannend. Zehlendorf erspielte sich in der Schlussphase weitere Freistöße aus aussichtsreichen Positionen, ein hochkarätiger Abschluss sprang nicht mehr heraus. So feiert der Hallesche FC am Ende drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg – muss sich aber auch die Frage gefallen lassen, woran es im zweiten Durchgang spielerisch hakte.