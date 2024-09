Mit zwei Toren in den letzten beiden Spielminuten hat der FC Eilenburg dem Halleschen FC am Sonntag (01. September 2024) zwei sicher geglaubte Punkte entrissen.

Halle ging beim 2:2 (2:0) vor 5.712 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion als klarer Favorit in die Partie und spielte über weite Strecken auch so. Ein gut aufgelegter Joe-Joe Richardson sorgte früh für das 1:0 (8.) und mit einem Traumtor per Wade auch für das 2:0 (23.). Aus Sicht des HFC, der das Spiel im Griff hatte, lief alles nach Plan.