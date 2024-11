Und Morosow hatte auf der linken Abwehrseite gegen Düsentrieb Theo Ogbidi gleich Schwerstarbeit zu leisten. Der pfeilschnelle Lok-Außen tankte sich immer wieder gefährlich durch, doch weder seine Vorlage auf Zak Piplica noch seine eigenen Abschlüsse waren erfolgreich. In der 23. Minute schaffte es Ogbidi aus fünf Metern den Pfosten und nicht das leere Tor zu treffen. Zuvor hatte Innenverteidiger Nikola Aracic nach einer Ecke schon an den Pfosten geköpft.

Lok wirkte insgesamt frischer und spritziger. Plauen hatte Mühe, setzte aber Nadelstiche und reklamierte kurz vor der Pause auf Elfmeter. Lucas Will war nach einem Befreiungsschlag frei durch, wurde aber von Aracic und Tobias Dombrowa noch aufgehalten. Unfair befand der Stürmer, fair sagte Schiedsrichter Lars Albert, der weiterlaufen ließ und in der Schlussphase der ersten Halbzeit richtig im Blickpunkt stand. Nach einem Schubser oder Antipper gegen Alexander Siebeck flog Plauens Paul Kämpfer mit Rot vom Platz. In der gleichen Szenen holten sich VFC-Trainer Oswald und Lok-Stürmer Stefan Maderer noch Gelb ab.

In Überzahl tat sich Lok schwer, Torchancen zu erspielen. Plauen zog sich weit zurück, machte die Schotten dicht und stellte den Staffelpirmus so vor Probleme. Die spielerischen Ansätze reichten nicht, um die Lücke zu finden. Stattdessen versuchten es die Gäste mit unplatzierten Fernschüssen, die kein Problem für Pieles im VFC-Tor waren.

Am Ende hatte der Favorit aber doch das Glück des Tüchtigen. Pieles kam gegen Dombrowa einen Tick zu spät und räumte den Lok-Mann ab. Elfmeter. Abderrahmane blieb cool und verwandelte eine Minute vor dem regulären Ende sicher zum wichtigen Dreier für den souveränen Tabellenführer. In der Nachspielzeit schickte Albert dann auch noch Träger mit Rot vom Platz. Plauen stand nach einem großen Kampf mit leeren Händen da und muss am kommenden Samstag (13 Uhr, Ilburg-Stadion) beim Kellerduell in Eilenburg auch noch auf zwei wichtige Säulen verzichten. Lok Leipzig freut sich auf ein Traditionsteam: Rot-Weiß Erfurt schlägt am Sonntag (13 Uhr, Bruno-Plache-Stadion) in Probstheida auf.