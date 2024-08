Man merkte beiden Teams an, dass die Saison bisher nicht so lief wie gewünscht. Meuselwitz und Chemnitz starteten bemüht, aber ohne die richtige Torgefahr. Der ZFC versuchte es immer wieder über den schnellen Christoph Pauling auf der rechten Seite. Der sorgte für Gefahr, aber seine Pässe kamen nicht. Der CFC brachte vor dem Tor auch nichts zustande. Dann hatte Luca Bürger in der 17. Minute Pech, als sein Freistoß an den rechten Pfosten des Chemnitzer Tores klatschte. Bürger wurde drei Minuten später von Pauling auf rechts gesucht, diesmal landete sein Flachschuss in den Armen des Chemnitzer Keepers.



Der CFC war aber auch noch da und hätte in der 35. Minute um ein Haar geführt. Niclas Walther brachte von links den Ball auf Nils Lihsek, der das ZFC-Tor haarscharf verfehlte. Es war die beste Phase der Gäste, ohne die großen Möglichkeiten. Kurz vor der Pause hätte der Meuselwitzer Florian Hansch um ein Haar geknipst, sein frecher Schuss aus ganz spitzem Winkel wurde von Keeper Daniel Adamczyk aber noch aus dem kurzen Eck gekratzt.

Bildrechte: Tanja Kaltofen