Beide Teams hatten keinen Grund, ihre Startaufstellungen zu ändern. Der ZFC blickte auf vier Spiele ohne Niederlage zurück, Lok war sogar in dieser Saison überhaupt noch nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Und so begannen beide Teams auch vor einer stattlichen Kulisse mit viel Selbstbewusstsein.

Lok gehörten zunächst die ersten zehn Minuten, ohne eine größere Gelegenheit. Dann kamen die Meuselwitzer besser rein, Tim Kießling gab einen ersten Schuss ab. Wenig später setzte Johannes Pistol zu zwei Sololäufen an. In der 27. Minute klingelte es dann. Luca Bürger brachte einen Freistoß von der rechten Seite, Leipzigs Laurin von Piechowski bekam den Ball noch leicht an den Rücken, die Kugel schlug im langen Eck ein.