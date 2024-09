Während die Meuselwitzer mit der Siegelf des Plauen-Spieles in die Partie starteten, musste Gästecoach Fabian Gerber auf den gesperrten Duncan und den verletzten Kapitän Til-Linus Schwarz verzichten. Zudem ließ er u.a. den Ex-Meuselwitzer Andy Trübenbach zunächst auf der Bank.

Die auf insgesamt vier Positionen veränderten Gästeelf startete stark, bestimmte das Spiel in den ersten 25 Minuten mit einem starken Pressing und guten Ballpassagen. Und hatte auch eine richtig dicke Chance, als Obed Ugondu nach einem Freistoß aus elf Metern zum Schuss kam, ZFC-Keeper Lukas Sedlak aber stark reagierte. Der ZFC kam nur schwer in die Partie, hätte aber bei einem Freistoß von rechts durch Luca Bürger fast geführt. Jeremiaha Maluze rettete für einen überraschten Keeper auf der Torlinie. Nach 25 Minuten drehte sich das Spiel, Meuselwitz wurde mutiger, die Angriffe der Gäste versandeten immer früher. Dann fasste sich Luca Bürger in der 36. Minute aus 30 Metern ein Herz, der Ball schlug im linken oberen Eck ein. Der ZFC verdiente sich danach die Führung, stand mehrfach bei guten Angriffen über die linke Seite vor einem zweiten Treffer.