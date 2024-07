Florian Hansch brachte Meuselwitz am Dienstag (2. Juli 2024) mit einem Doppelpack (18./24.) in Führung, ehe die Gäste aus Eilenburg kurz nach der Pause verkürzen konnten. Neuzugang Luca Krause stellte in der 53. Minute auf 3:1 für den ZFC, ehe Niklas Borck ebenfalls doppelt traf (59./82.) und den 3:3-Endstand besorgte.

Bereits am Montag hatten die Eilenburger mit Arlind Shoshi ihren sechsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 27-Jährige spielte zuletzt in Meuselwitz, konnte dort in der vergangenen Saison in 17 Regionalligaspielen aber nicht wirklich überzeugen. Nun soll der ehemalige kosovarische U21-Nationalspieler den Abgang von Christopher Bibaku im Sturmzentrum kompensieren.