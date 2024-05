Regionalligist FC Eilenburg muss den siebten Abgang nach der Saison verkraften. Wie der Verein am Freitag (24. Mai 2024) mitteilte, schließt sich Stürmer Christopher Bibaku dem bayerischen Regionalligisten Wacker Burghausen an. Der 28-Jährige war vor einem Jahr vom VFC Plauen an die Mulde gewechselt, erzielte dort in 26 Regionalliga-Spielen neun Tore und verlängerte zunächst im März seinen auslaufenden Vertrag in Eilenburg um ein weiteres Jahr bis 2025.