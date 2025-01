Mit 12:1 (7:1) siegte der Favorit aus der Regionalliga auf dem Kunstrasen im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen den Thüringenligisten. Carl Zeiss legte direkt stark los, ging bereits in der vierten Minute durch Justin Petermann in Front. Alexander Prokopenko legte in der 17. Minute das 2:0 nach. Zehn Zeigerumdrehungen später erhöhte Joel Richter gegen den zusehends überforderten SV. Ein Doppelschlag von Prokopenko und Erik Weinhauer stellte die Partie nach etwas über 30 Minuten auf 5:0, ehe der FCC in der 38. Minute durch Kay Seidemann das halbe Dutzend voll machte. Schott kam keine Minute später in einem munteren Testkick zum Ehrentreffer durch Florian Nieswandt. Carl Zeiss legte bis zur Pause noch durch Rückkehrer Marcel Hoppe nach.