Auch wenn der Chemnitzer FC die Generalprobe vor dem Regionalliga-Wiederanpfiff verloren hat, gab es bei den Himmelblauen am Samstagnachmittag (25. Januar) einigen Grund zur Freude. Bei der 1:2-Niederlage vor 340 Zuschauern auf dem Kappel-Sportplatz gegen Nordstaffel-Spitzenreiter TSV Havelse feierten sowohl Dejan Bozic als auch Tom Baumgart nach monatelanger Verletzungspause ihre Comebacks.

Angreifer Bozic hatte aufgrund einer hartnäckigen Schambeinentzündung seit Anfang Mai 2024 kein Spiel mehr bestreiten können, Baumgart wurde seit vergangenem August von einem Knochenmarködem im rechten Sprunggelenk gestoppt. Die beiden Routiniers durften in der zweiten Halbzeit aufs Feld.



Zuvor hatte Jongmin Seo den CFC per Volley in Führung gebracht (26.), jedoch glich Besfort Kolgeci (30.) zeitnah mit einem direkten Freistoßtor aus. Mick Dudras schob den Ball dann kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde aus spitzem Winkel zur Entscheidung für Havelse ins Netz (73.).