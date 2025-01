Einen Tag vor der Rückkehr in heimische Gefilde hat Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig die Sportfreunde Siegen knapp mit 1:0 (1:0) bezwungen. Vor gut 200 Fans in Belek an der türkischen Riviera blieb Angreifer Stefan Maderer am Freitagnachmittag (17. Januar) unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.+2) der einzige Treffer des Tages gegen den Tabellendritten der Oberliga Westfalen vorbehalten. Zuvor war Noel Eichinger vom Elfmeterpunkt an Siegen-Keeper André Weis gescheitert und setzte den Nachschuss ans Aluminium (27.).