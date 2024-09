Und eine andere Frage ist spätestens seit Mittwoch (4. September 2024) eindeutig geklärt: Der FC Carl Zeiss Jena ist aktuell die absolut unangefochtene Nummer eins in Thüringen. Mit 5:1 wiesen sie den Dauerrivalen FC Rot-Weiß Erfurt in die Schranken, begeisterten zweitweise mit tollem Offensivfußball. Angesichts der verletzten Elias Löder, Justin Petermann und Cemal Sezer und noch einigen mehr will man sich gar nicht ausmalen, zu was der FCC noch in der Lage wäre. Die Erfurter konnten einem vor allem in erste Halbzeit zeitweise leid tun, bekamen da kein Bein auf dem Boden.