Gästetrainer Fabian Gerber hatte eigentlich gefordert, dass sein Team den bis dato so überzeugend auftretenden Jenaern "die Freude am Fußballspielen" nehmen sollte. Stattdessen aber gestattete es dem FCC streckenweise den puren Rausch. Die Blau-Gelb-Weißen knüpften von Anpfiff weg nahtlos an die letzten Wochen an. Die defensiv labilen Erfurter wussten streckenweiße überhaupt nicht, wie ihnen geschah, wurden von entfesselten Jenaern wiederholt hoch angelaufen und entsprechend in die Bredouille gebracht.