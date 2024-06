Baumgart hatte in Chemnitz im Nachwuchsleistungszentrum seine Ausbildung erhalten und feierte im Februar 2016 sein Debüt in der Profimannschaft. Nach zwei weiteren Spielzeiten beim CFC in der 3. Liga wagte er den Schritt in die 2. Bundesliga zum FC Erzgebirge Aue. Dort brachte er es in fünf Jahren auf 84 Pflichtspiele. In Halle kam Baumgart letzte Saison zu 23 Einsätzen in der 3. Liga. CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand freut sich auf den in höheren Ligen gestählten Profi. "Mit Tom bekommen wir einen Spieler, der viel Erfahrung auf hohem Niveau mitbringt. Er ist sehr flexibel einsetzbar, eng mit dem Club verbunden und kann ein wichtiger Baustein in unserem Kader werden."