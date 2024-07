VFC-Cheftrainer Karsten Oswald freut sich auf seinen neuen Angreifer: "Mit Kingsley konnten wir pures Laufvermögen - mit und gegen den Ball - ins Team bringen. Gerade im Probetraining hat er uns durch seine Wucht, Energie und Torgefahr überzeugen können." In der vergangenen Saison feiert Akindele sein Regionalliga-Debüt gegen die U23 von Hansa Rostock. Für den CFC traf er in 14 Spielen einmal.

Neben Akindele hat der VFC am Mittwoch gleich noch Sommer-Neuzugang Nummer drei vermeldet. Demnach wechselt Abwehrspieler Can Tanriver vom Bischofswerdaer FV nach Plauen. Der 19-Jährige erhälot einen Vertrag über zwei Jahre. Beim BFV überzeugte der 1,88-Meter-Hüne neben seiner Zweikampfstärke auch durch Torgefahr. In 21 Spielen traf Tanriver viermal.