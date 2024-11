Ein Grund dafür ist die lange Liste an Ausfällen. Neben dem Sturmduo Elias Löder und Cemal Sezer traf es noch acht weitere Spieler, darunter sind gleich acht potenzielle Stammkräfte. Einer von ihnen, Mittelfeldakteur Justin Petermann, hofft, "in den nächsten ein, zwei Wochen" wieder dabei zu sein. Ein solches Maß an Ausfällen sei "sehr, sehr bitter, das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt". Die Stimmung sei "trotzdem positiv, auch wenn in den letzten Wochen nicht alles geklappt hat", so Petermann, der gerade einen Außenbandriss im Knie auskuriert. Henning Bürger hofft gegen die Filmstädter darauf, dass bei seinem Team "ein Rädchen ins andere greift und wir die nötigen Meter gemeinsam gehen". Dann sei man erfolgreich gewesen.

Bildrechte: IMAGO / Christoph Worsch