Verstecken müssen sich die Leipziger aber nicht, aktuell liegt der 1. FC Lok acht Punkte vor dem zweitplatzierten Team von Hertha BSC II. Das mache die Arbeit, das Training entspannter, so Seitz. "Man geht leichter in die Wochen. Wir wollen aber fokussiert bleiben, wollen die Serie so lange wie möglich fortsetzen. Das macht auch mehr Spaß im täglichen Arbeiten." Offen ist noch, ob Zak-Paulo Piplica nach seiner Gehirnerschütterung wieder auflaufen kann. Lukas Wilton ist laut Seitz wieder hergestellt. Gleich vier Spieler stehen mit vier Gelben Karten vor einer Sperre. Aber: "Wenn es mal einen oder zwei Gelbgesperrte gibt, müssen andere einspringen", so der Coach.

Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports