Was das Personal angeht, kann Trainer Zimmermann fast aus den Vollen schöpfen. Lediglich Berk Inaler und Marvin Awuah stehen noch nicht zur Verfügung, letzterer hat immerhin seine erste komplette Trainingseinheit absolvieren können.

Da die Mannschaft es sich laut Zimmermann "verdient hat, den nächsten Schritt zu machen", können die Fans des HFC davon ausgehen, die gleiche Startelf wie in Chemnitz zu sehen. Und mit all der Arbeit in der Offensive vielleicht auch den ersten Hallenser Regionalliga-Treffer der Saison.