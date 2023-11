Es wart ein hartes Stück Arbeit, was der SC Magdeburg am Donnerstagabend (16. November) gegen den dänischen Vertreter GOG zu verrichten hatte. Am Ende gingen die Schützlinge von Trainer Bennet Wiegert als 35:27-Sieger vom Parkett, der fünfte Erfolg in der Champions-League-Gruppenphase am Stück. Damit schoben sich die Grün-Roten in der Tabelle auf Rang drei. Also alles in Butter?