Die Heimmannschaft erwischte den besseren Start in die Partie (6:4/14.). Ein gut aufgelegter Sveinbjörn Petursson im Tor der Sachsen zeigte bereits in der Anfangsphase zwei sehenswerte Paraden und hielt so die Führung (11./16., 9:7). Coburgs Trainer Jan Gorr motivierte die Gäste dann in einem Timeout (18.). Daraufhin legten die Franken einen Zahn zu und eroberten kurzzeitig die Führung (14:15/27.). Doch ein Treffer von Elias Gansau stellte fünf Sekunden vor der Sirene noch auf den 15:15-Halbzeitstand.