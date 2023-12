In dem torreichen Spiel in Portugal lagen die Magdeburger von Beginn an in Führung und gaben diese die gesamte Spielzeit nicht aus der Hand. Der SCM erzwang mit einer offensiven Abwehr viele Fehler der Gastgeber und kam so zu vielen Toren. Erstmals mit drei Toren lag der SCM nach neuen Minuten vorn (7:4). Weil die SCM-Defensive aber keinen richtigen Zugriff hatte, blieb Porto lange dran (15:16/24.). Dank eines Dreierpacks von Lukas Mertens (2) und Janus Dadi Smarason zog der SCM kurz vor der Pause auf vier Tore davon (19:15/29.), mit einem 19:16-Vorsprung ging es in die Pause.