Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Der HCE war weiter die aktivere Mannschaft und nutzte die Lücken in der gegnerischen Defensive clever aus. Dank eines 6:0-Laufs auf 21:15 (43.) war die Vorentscheidung gefallen. Großwallstadt kämpfte sich zwar noch einmal zurück, konnte den Rückstand aber nicht mehr entscheidend verkürzen. Gress beseitigte mit drei Treffern in den letzten drei Minuten schließlich auch die letzten Zweifel am verdienten Auswärtssieg.