Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Ferne einen dominanten Erfolg gefeiert und ihren dritten Platz in der Bundesliga untermauert. Die Schützlinge von Trainer Herbert Müller gewannen am Mittwoch das mitteldeutsche Derby beim SV Union Halle-Neustadt mit 32:26 (16:12). Nach der sechsten Niederlage in Folge müssen die Saalestädterinnen um den Klassenerhalt zittern und haben weiterhin nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.